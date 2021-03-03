Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مجلس النواب يُنهي قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"اليوم المزعوم".. تأهب أمني في واشنطن وخوف من "كيو أنون"

دوليات

2021-03-03 | 16:30
"اليوم المزعوم".. تأهب أمني في واشنطن وخوف من "كيو أنون"
459 مشاهدة

تستعد السلطات الأمنية في العاصمة الأميركية واشنطن، لحالة تأهب قصوى، الخميس، بسبب تنبؤات نظرية المؤامرة التي تروج لها جماعة "كيو أنون"، لكن وفقا للخبراء، فإن فرص العنف تبدو ضئيلة مقارنة بالأحداث الدموية في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.

وعلى مدار الشهور الماضية، ادعت بعض شرائح مجتمع نظرية المؤامرة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض في يوم 4 مارس، وهو تاريخ التنصيب الرئاسي في الولايات المتحدة حتى عام 1933.

وفي حين تزايد الاعتقاد بأن الخميس سيشهد عودة مظفرة لـ"كيو أنون"، إلا أن بعض الشخصيات المؤثرة في الجماعة، تراجعت مؤخرا عن هذا التوقع.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأميركية عن بريان فريدبيرغ، كبير الباحثين في مركز شورنشتاين بجامعة هارفارد، قوله إن بعض أتباع "كيو أنون" أصبحوا الآن "متشككين في أصول أو صحة النظرية".

وأضاف أن بعضهم يعتقدون أن "أي تجمعات عامة في الرابع من الشهر ستكون بمثابة فخ تم نصبه لمؤيدي ترامب من قبل الدولة العميقة".

وحتى إذا كان بعض مؤيدي الجماعة ما يزالون يعتقدون أن ترامب سيعود لتولي المنصب، لكن لا إشارات حتى الآن توحي بأنهم سيتصرفون بناء على هذا الاعتقاد.

وقد أكدت مذكرة من مسؤول أمني كبير يشرف على مجلس النواب، تمت مشاركتها مع المشرعين هذا الأسبوع، أن أهمية 4 مارس "قيل إنها تراجعت بين مجموعات مختلفة خلال الأيام الأخيرة".

وقال مسؤول الأمن في مجلس النواب بالوكالة، الرقيب تيموثي بلودغيت، في المذكرة، إن شرطة الكابيتول في هذا الوقت "ليس لديها ما يشير إلى أن الجماعات ستسافر إلى العاصمة واشنطن للاحتجاج أو ارتكاب أعمال عنف".

لكن شرطة الكابيتول ستنشر أفرادا إضافيين حول مبنى الكونغرس، الخميس، وسيواصل الحرس الوطني دعم الضباط المحليين، وفق المذكرة، كما أن السياج الذي أقيم حول مبنى الكابيتول بعد أحداث 6 يناير، ما يزال قائما.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:11 | 2021-03-03 17:11
17:01 | 2021-03-03 17:01
16:49 | 2021-03-03 16:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الكشف عن قرارات جديدة بشان حظر التجوال والاستثناءات
45.83%
08:03 | 2021-03-03
الكشف عن قرارات جديدة بشان حظر التجوال والاستثناءات
08:03 | 2021-03-03
ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ
13.26%
17:20 | 2021-03-01
ذي قار.. ترشيح أربعة اسماء لتولي منصب المحافظ
17:20 | 2021-03-01
بالفيديو: ما صحة تغيير سعر صرف الدولار؟
Play
11.71%
04:49 | 2021-03-03
بالفيديو: ما صحة تغيير سعر صرف الدولار؟
04:49 | 2021-03-03
وزير المالية يتحدث عن رواتب الموظفين ويكشف عجز موازنة 2021
10.3%
13:10 | 2021-03-02
وزير المالية يتحدث عن رواتب الموظفين ويكشف عجز موازنة 2021
13:10 | 2021-03-02
اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الشامل ثلاثة أيام في الأسبوع
9.64%
09:49 | 2021-03-03
اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الشامل ثلاثة أيام في الأسبوع
09:49 | 2021-03-03
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص مشاريع المستشفيات
9.26%
12:51 | 2021-03-02
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص مشاريع المستشفيات
12:51 | 2021-03-02
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.