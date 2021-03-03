"جوازات سفر كوفيد".. الصحة العالمية توضح موقفها

وقالت في مقابلة نقلتها قناة "روسيا 24": "لقد تحدثت منظمة الصحة العالمية عن هذا الموقف.. في الوقت الحالي لا توصي بمثل هذه الجوازات".واعترفت فوينوفيتش، في وقت سابق، بأن "المنظمة ستقدم في المستقبل توصياتها بشأن المعلومات التي يجب أن تحتويها هذه الجوازات".من جهتها، كتبت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن "جوازات سفر التطعيم لن تظهر في الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر".بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "فكرة إدخال جوازات سفر كوفيد في الاتحاد الأوروبي تتعارض مع قاعدة التطعيم الطوعي".