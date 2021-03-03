اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة كورونا "الأكثر عدوى" غربي أميركا

وقال مسؤولون صحيون في مقاطعة دوغلاس بولاية أوريغون، إنهم تلقوا تأكيدا من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، بأن المسحة التي أُرسلت إلى الوكالة لاختبار تسلسل الجينوم في أواخر يناير، جاءت إيجابية بالنسبة للمتغير "P.1".وقال المسؤولون إن القضية تتعلق على ما يبدو، بسفر للعمل خارج الولايات المتحدة، وتحديدا إلى البرازيل.وقال فريق الاستجابة لكوفيد-19 في مقاطعة دوغلاس، في بيان، إن الصحة العامة المحلية "تتشارك القلق مع (سي دي سي) وهيئة الصحة في ولاية أوريغون، والمجتمع العلمي بأكمله، من أن متغيرات كوفيد-19 يمكن أن تكون أكثر عدوى، وربما أكثر فتكا، وربما أقل تحكما بواسطة لقاحنا الحالي".