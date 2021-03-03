بايدن: نحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق

وفي وقت سابق أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن الإدارة الأمريكية ما تزال تقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء، إن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية وإن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مطلع بأن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، من ذات الطراز التي كانت تستخدم ضد القوات الأمريكية في الأعوام 2006 - 2010.وأشار إلى أن "8 صواريخ أصابت القسم الأمريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي".