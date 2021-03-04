الامن الروسي يحبط مخططا لاستهداف احد مرافق الطاقة غربي البلاد

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان، أن "الموقوف يحمل الجنسية الروسية وكان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".واشارت الى ان "عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".