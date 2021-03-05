اعتقال احد اعضاء ادارة ترمب بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن، سامانثا شيرو، إن كلاين البالغ من العمر 42 عاما، احتجز في فرجينيا، ولم تدلِ بتفاصيل فورية عن التهمة الموجهة إليه.وعمل كلاين في حملة ترامب لعام 2016، ثم جرى تعيينه في وزارة الخارجية. واعتبارا من الصيف الماضي، تم إدراجه في الدليل الفيدرالي كمساعد خاص في مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، وتم تعيينه سياسيا في "الجدول ج".وفي حملة ترامب لعام 2016، عمل كلاين، المعروف أيضا باسم فريدي، "كمحلل تقني"، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الفدرالية. وحصل على 15000 دولار هناك، وفقا لإقرار مالي قدمه عندما انضم إلى وزارة الخارجية. وتظهر السجلات أنه حصل على 5000 دولار إضافية من الحملة في عام 2017.