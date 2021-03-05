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صحيفة امريكية: لقاح "كوفاكسين" الهندي يثبت فعاليته بنسبة 81%

دوليات

2021-03-05 | 02:40
صحيفة امريكية: لقاح "كوفاكسين" الهندي يثبت فعاليته بنسبة 81%
1,850 مشاهدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن لقاح "كوفاكسين" الهندي الذي حصل على إذن استخدام طارئ في يناير الماضي، أظهر خلال التجارب السريرية أنه فعال وآمن.

وأعلنت الشركة المصنعة للقاح أن النتائج الأولية للتجارب السريرية التي تضمنت 26 ألف شخص، أظهرت أن فاعلية "كوفاكسين" الأولية وصلت إلى 81 بالمئة، مبينة أن نتائج التحليل المؤقت لم تخضع بعد للمراجعة، ولم يتضح مدى فعالية اللقاح في التحليل النهائي.

وقوبلت النتائج بارتياح، بعد أن وافقت الحكومة الهندية على اللقاح في يناير، وحصل عليه ملايين الهنود قبل أن يتم إعلان أنه آمن وفعال.

وقد تعرضت الخطوة الهندية لانتقادات حادة، وتساؤلات عن الفائدة العلمية للموافقة على لقاح لا يزال تحت الاختبار.

ومن أجل دعم اللقاح، تلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي "كوفاكسين" أمام العامة، فيما تلقاه مسؤولون آخرون لاحقا، وتم نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الباحث في كلية "ميلاكا مانيبال" للطب في جنوب الهند، أنانت بهان، قوله إن "نتائج اللقاح التي ظهرت هذا الأسبوع يمكن أن تخفف من المخاوف بشأن فاعليته"، مشيرا إلى أن "الأسئلة ستظل مطروحة حول "كوفاكسين" حتى اكتمال البحث".

وقالت الصحيفة أنه في حال استمرت النتائج الإيجابية، فإن رئيس الوزراء مودي، وحزبه الهندوسي القومي، سيستفيدوا منها سياسيا.

يذكر أن الحكومة الهندية تسعى إلى تلقيح نحو 300 مليون مواطن بحلول أغسطس القادم، وقد حصل 16 مليون مواطن على اللقاح حتى الآن.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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