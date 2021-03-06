البنتاغون يعلق بشأن الرد على هجوم عين الاسد

المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، قال ان "الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد الوضع مع إيران وإنما حماية قواتها ومواصلة المهمة في العراق"، مبينا أن "السلطات العراقية لا تزال تواصل التحقيق بشأن الهجمات وأن البنتاغون لن يسمي الجهة التي تقف وراءها قبل استكمال التحقيقات".واضاف كيربي أن "البنتاغون يدعم الجهود لاستبدال تفويض استخدام القوة الذي يمنحه الكونغرس للرئيس وأنه سيشارك بشكل فعال مع الكونغرس والبيت الأبيض لتحقيق ذلك".ويوم الأربعاء الماضي استهدفت 10 صواريخ على الأقل على قاعدة "عين الأسد" الجوية المترامية الأطراف في الانبار ما ادى الى وفاة مقاول بعد اصابته بنوبة قلبية أثناء وجوده في ملجأ أثناء الهجوم.