دياب: حكومتي عاجزة وقد ألجأ إلى الاعتكاف

وتساءل دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: "ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار".وأضاف: "هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة".وتابع: "الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟".ولفت إلى أنه لا "حل للأزمة المالية التي تعيشها البلاد حاليا من دون مفاوضات مع البنك الدولي".