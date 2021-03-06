6040 إصابة جديدة بكوورنا في بريطانيا خلال 24 ساعة

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6040 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4213343 حالة.وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي تقلبات طفيفة حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573، وفي 5 مارس 5957 حالة.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 158 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124419 شخصا.