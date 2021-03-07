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بسبب كورونا..الكويت تعتزم ابعاد الوافدين غير الملتزمين بحظر التجوال

دوليات

2021-03-07 | 02:59
بسبب كورونا..الكويت تعتزم ابعاد الوافدين غير الملتزمين بحظر التجوال
987 مشاهدة


أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين غير الملتزمين بقرار حظر التجول الجزئي المعلن مؤخراً.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن وكيل وزارة الداخلية الكويتي اللواء "فراج الزعبي" قوله: إن "الوزارة ستقوم بإبعاد الوافدين المخالفين لقرار الحظر".
وستقوم الوزارة بتسجيل قضية "كسر حظر" ضد مخالفي الحظر من المواطنين، وسيحالون إلى جهة الاختصاص، وفق الزعبي.
وأشار إلى أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعدادها، وستنتشر في جميع مناطق البلاد في الرابعة من عصر الأحد.
وتابع: "لن يسمح لأي مستهتر أو متجاوز بكسر قرار مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن التعليمات الصادرة من القيادة الأمنية "واضحة وصريحة ولا تقبل النقاش".

وتنص التعليمات، بحسب الزعبي، على التعامل بكل الحزم والشدة مع المخالفين، وعدم استثناء أحد.
وشدد المسؤول الكويتي على أن الأمن الصحي خط أحمر، مؤكداً أنه لن يسمح باستغلال "الباركود" الخاص بحجز المستشفيات وغيرها في غير الأغراض المخصصة لذلك.

ومن المقرر أن تبدأ الكويت، اليوم الأحد، حظراً جزئياً من الخامسة عصراً حتى الخامسة صباحاً، للحد من تفشي كورونا، ويستمر الحظر حتى 8 أبريل المقبل.

وشددت الكويت مؤخراً من القيود على حركة السفر والتجمعات بعد ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ.
وبلغ مجموع الإصابات في الكويت 198.110 حالات، في حين بلغ عدد المتعافين 184.293 حالة، وبلغ مجموع الوفيات 1.113 حالة، وذلك وفق الإحصائيات المعلنة رسميا
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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