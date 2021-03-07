الولايات المتحدة تصدر تحذيراً لمواطنيها في السعودية من هجمات محتملة

ونصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية، في بيان، رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية والتوخي بالحذر في ظل تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.وأعلن الحوثيون باليمن أنهم شنوا هجوما واسعا على "العمق السعودي" حيث أطلقوا 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لـ"أرامكو" في راس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر أهلية محلية، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران، التي يقطنها 6 آلاف أمريكي، شرق السعودية.