بالصور: نصب تذكاريّ لأول مسعفة شهيدة بالسلك العسكري في يوم المرأة

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أزاحت السلطات اللبنانية يوم الأحد، الستار عن النصب التذكاري "لأول شهيدة أنثى في السلك العسكري"، المسعفة سحر فارس، التي لقيت مصرعها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. أتت هذه الدعوة من عائلتها وخطيبها، ورعى الاحتفال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبحضور قائد فوج إطفاء بيروت العقيد الركن نبيل خنكرلي وعديد الفوج، وعائلات شهداء فوج الإطفاء وعائلة الشهيدة فارس وحشد من المعنيين والاعلاميين.





وشدد مروان عبود، على انه بصدد تكريم كل الشهداء، مضيفا: "كلّ شهيد غالٍ على قلبنا"، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للاعلام.

وتوجه الى الحاضرين بالقول: "كانت بيروت تتزين شوارعها سابقاً باسم زعماء ووزراء ونواب، ولكن من الآن وصاعداً لن تكون شوارعها مزينة إلا بأسماء الفقراء والشهداء ومن أعطوا هذه الأرض"، متسائلاً: "هل هناك أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه شهيدا عن أرضه ومدينته؟ هناك صور متوارثة عن المرأة كأم وأخت وكمريم العذراء، ولكن لم تكن المرأة ولا مرة هي الشهيدة."

مضيفا: "الآن ننظر الى نمط جديد من النساء هن الشهيدات، لهذا قررنا وبناء على طلب العائلة وموافقة أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت إنشاء نصب للشهيدة سحر فارس على مدخل بيروت، لكي يعرف كل من يدخل الى بيروت قصة هذه المدينة وهذه الشهيدة. وأعدكم بأننا لن ننسى باقي الشهداء، فلكل واحد منهم محبته وتقديره، وسأكون بجانبكم وسأنفذ ما تطلبونه لتخليد ذكرى أبنائكم".

وختم: "نحن في صدد إنشاء نصب كبير كلفت به أكبر الفنانين اللبنانيين ويعمل عليه لتخليد شهداء فوج الإطفاء وكل شهداء مدينة بيروت، فالتكريم يليق بهؤلاء الشهداء".