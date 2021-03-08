بالصورة: دجوكوفيتش يحقق حلمه ويحطم الرقم القياسي أمام فيدرر

حطم الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، اليوم الاثنين، الرقم القياسي العالمي المسجل باسم منافسه السويسري المخضرم روجر فيدرر، بعد تصدره قائمة التصنيف الدولي لمحترفي التنس، للأسبوع 311.





وبهذه المناسبة احتفل التلفزيون الرسمي لرابطة محترفي التنس، بنشر صورة كاريكاتورية لنوفاك على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها: "دجوكوفيتش حطم الرقم القياسي لعدد الأسابيع في صدراة التصنيف، متجاوزا فيدرر".

No1e 👑@DjokerNole breaks the record for MOST weeks at ATP No.1 - overtaking Federer with 311 weeks!#Novak311 pic.twitter.com/a0vcFXWme9 — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2021

وتصدر النجم الصربي البالغ 33 عاما قائمة التصنيف للمرة الأولى في يوليو 2011، وظل طوال هذه المدة يحلم بتجاوز الرقم القياسي بالاستمرار كمصنف أولا عالميا لمدة 310 أسابيع، الذي كان باسم السويسري فيدرر، إلى أن بات نوفاك أكثر اللاعبين بقاء في التصنيف الأول بـ311 أسبوعا.



وكان فيدرر قد سجل رقمه التاريخي بعد إزاحة الأمريكي، بيت سامبراس، من صدارة هذه القائمة في 16 يوليو 2012.