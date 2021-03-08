الرياض تتهم طهران بتزويد الحوثيين بمسيرات وصواريخ

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي بقيادة المملكة، العميد الركن تركي المالكي، الاثنين: "عند النظر في العمليات العسكرية القائمة حاليا في اليمن، وكما أوضحنا للرأي العام وكذلك للمجتمع الدولي بأدلة، أن هذه الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار غير موجودة في نظام المعركة للجيش اليمني وأن هذه الأسلحة النوعية تم تهريبها من قبل النظام الإيراني للمليشيا الحوثية"، بحسب قوله.وأضاف أن "ذلك مكن الفنيين والخبراء في الحرس الثوري الإيراني من تهديد أمن اليمن ودول جواره".