السفير التركي في العراق يدين تفجير جسر الأئمة

وقال يلدز في تغريدة على "تويتر": "‏ادين الاعتداء الذي وقع الليلة في جسر الائمة على زوار الامام موسى الكاظم. أمل الشفاء العاجل للجرحى، ادعو الله ان يحفظ وحدتنا".وأفادت خلية الإعلام الأمني، بأن التفجير الذي حصل قرب جسر الائمة أودى بحياة امرأة، مخلفا عددا من المصابين تجري لثلاثة منهم عمليات جراحية باشراف وزير الصحة.وقالت الخلية في بيان ورد، "لاحقاً لخبر انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، حيث ادى الحادث الى استشهاد امرأة، ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل السيد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث".