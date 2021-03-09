خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 5766 إصابة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5766 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4228998 حالة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 6 مارس 6040 حالة، وفي 7 مارس 5177، وفي 8 مارس 4712.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 231 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124797 شخصا.