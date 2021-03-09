واشنطن تعلن فرض عقوبات على مسؤولين اثنين في "الحرس الثوري"

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على مسؤولين اثنين في "الحرس الثوري".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب، إنه "تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان".