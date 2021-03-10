خلال يوم.. إيطاليا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22409 حالات ليصل العدد العام إلى مستوى 3123502 حالتين.ويمثل هذا العدد ارتفاعا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 7 مارس 20765 حالة، وفي 8 مارس 13902، وفي 9 مارس 19749.وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 332 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100811 حالة.