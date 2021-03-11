الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل ميسي

وقالت الإذاعة الإسبانية، إنه كان في الأسبوع الماضي من المقرر عقد اجتماع في بونتا كانا بجمهورية الدومنيكان، داخل منزل المطرب خوليو إغليسياس.وأضافت: "كان خورخي ميسي سيحضر ذلك الاجتماع، الذي كان سيناقش ما إذا كان سيعيش ميسي في باريس، وليس الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان".وأكملت: "تم إلغاء الجلسة، لأنه بعد فوز لابورتا في الانتخابات الأخيرة، فإن خيار الاستماع إلى برشلونة أصبح متاحا، وهو أمر لم يتم التفكير فيه من قبل".وسلطت الإذاعة الضوء على تعليق آخر وثيق الصلة بالموضوع، إلى أنه مهما حدث فإن ميسي لو قرر البقاء في برشلونة، سيكون حتى صيف 2023 وبعدها سينتقل إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى إنتر ميامي.وختمت أن فرصة بقاء النجم الارجنتيني البالغ 33 عاما في صفوف الفريق الكتالوني حاليا بنسبة 50%.