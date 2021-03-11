العفو الدولية تتهم جيش ميانمار بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون

وقالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، جوان مارينر، "هذه ليست أفعال ضباط منفردين مرتبكين يتخذون قرارات سيئة"، مشيرة بالقول الى ان "هؤلاء قادة غير نادمين ومتورطون بالفعل في جرائم ضد الإنسانية، ينشرون قواتهم وأساليبهم القاتلة في العلن".وفي ذات السياق، قال شهود عيان ووسائل إعلام محلية، إن سبعة أشخاص قتلوا اليوم الخميس، عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري في ميانمار.وافادت المصادر بأن ستة أشخاص قتلوا في بلدة ميينغ بوسط البلاد عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين فيما نقلت وسائل إعلام محلية اخبارا تفيد "بمقتل شخص في منطقة شمال داغون في مدينة يانغون كبرى مدن ميانمار