الوكالة الأوروبية للدواء تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا

وخلال مؤتمر صحفي توقع مدير مجلس تقييم الأدوية الهولندي، أن "يكون لقاح "جونسون آند جونسون" فعالا "ضد جميع المتغيرات المعروفة لفيروس كورونا الجديد".بذلك أصبح "جونسون آند جونسون" رابع لقاح معتمد في أراضي الاتحاد الأوروبي بعد "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا"، وأول لقاح يتألف من جرعة واحدة.وتتوقع "جونسون آند جونسون" إنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من لقاحها في عام 2021 ووقعت صفقات توريد لمعظمها.