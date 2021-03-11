"نيويورك تايمز" تكشف: مفاوضات بين واشنطن وطهران خلال أسابيع

ونقلت الصحيفة اليوم الخميس عن دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مفاوضات غير رسمية بين واشنطن وطهران قد تنطلق خلال الأسابيع القادمة، على الرغم من المأزق الحالي الذي وصلت إليه مساعي إعادة بدء الحوار بين الجانبين.وتابعت الصحيفة: "عندما سيحدث ذلك، من المتوقع أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على اتخاذ خطوات متزامنة في سبيل العودة إلى الالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015".وأقرت الصحيفة بأن الجانبين يواجهان صعوبات كبيرة حتى لدى اتخاذهما خطوات صغيرة نحو التقارب، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران.ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن أصبحت الآن بين الحلفاء الأوروبيين من جهة والضغوط من الكونغرس من جهة أخرى حيث يعارض عدد من المشرعين تقديم أي تنازلات جديدة لطهران ويطالبون بتوسيع الاتفاق النووي ليشمل برنامج إيران البالستي.