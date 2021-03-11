بعد عام على جائحة كورونا.. الصحة العالمية: أمامنا الكثير

ووسط اتهامات لمنظمة الصحة العالمية، خاصة من جانب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالتأخير في إطلاق التحذير من خطورة الفيروس، تحدث المسؤول عن الجهود التي تمت في سبيل القضاء على الوباء، وآخر التطورات على صعيد اللقاحات المضادة.وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، ارتفاع إجمالي الوفيات حول العالم بسبب كورونا، إلى مليونين و610 آلاف و128 حالة، منذ بداية انتشاره قبل عام.وبمناسبة مرور عام على إعلان كورونا "جائحة" عالمية، وتحديدا في 11 مارس 2020، قال الدكتور أحمد المنظري، في حوار نقلته "سكاي نيوز عربية": "عام كامل تقريبا قد مضى على ظهور كوفيد-19، واجهنا فيه أشد التحديات ومررنا بأكبر الصعوبات، وفقدنا أحباء وأصدقاء ندعو لهم بالمغفرة والرحمة".وبالرغم من ذلك، أكد المنظري أنه كان "عاما مثمرا حققنا خلاله العديد من النجاحات، على صعيد الاستجابة للجائحة".وأضاف المنظري: "لقد نجحنا في تقوية قدرات التأهب والاستعداد وتقوية البنية الصحية الأساسية، وتطوير التدخلات العلاجية والوقائية، والوصول بسرعة مذهلة إلى لقاحات مأمونة وفعالة، بل والمضي قدما في حملات التطعيم في عشرات البلدان، وصولا للدول الأقل دخلا".وبلهجة واثقة، قال المسؤول في المنظمة الدولية: "لقد منحنا تطوير اللقاحات المزيد من الأمل في قدرتنا على تخطي هذه المحنة، ووقف انتقال الفيروس، والتطلع إلى العودة شيئا فشيئا إلى الحياة الطبيعية".بيد أنه أستدرك قائلا: "لكن ما يزال أمامنا الكثير لنفعله على صعيد مضاعفة الكميات المصنعة من اللقاحات؛ لتغطية كل ما تحتاجه الدول، وتعظيم قيم العدالة والإنصاف في توزيعها، ومواجهة التحورات التي طرأت على الفيروس، والاطمئنان إلى عدم تأثيرها على فعالية اللقاحات".