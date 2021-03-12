الاردن يحطم ارقاما قياسية باصابات ووفيات كورونا

يأتي ذلك بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات خلال ألاسابيع الماضية، اذ سجلت الاردن في آخر إحصائية أمس الخميس 63 وفاة و8300 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 457,151 والوفيات إلى 5169 حالة.واوضح الهواري، أن "الإصابات التي حصلت في الموجة الأخيرة تجاوزت الموجة السابقة في جميع المؤشرات" ، مشيرا إلى أن "الإغلاق العام وزيادة ساعات الحظر الجزئي، هي الحل الوحيد لوقف انتشار الفيروس بسبب عدم توفر اللقاحات الكافية".واضاف ، "لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية مقارنة بالموجة السابقة مبينا، ان بلاده تجاوزت تسجيل 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات".وأكد الهواري أنه "لن يكون هناك وصول إلى المناعة المجتمعية من دون تلقي اللقاح".