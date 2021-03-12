السويسري فيدرر ينسحب من بطولة دبي

وقال فيدرر الذي سبق له أن توج بلقب بطولة دبي في ثماني مناسبات برقم قياسي في سجلات المسابقة كأكثر اللاعبين تحقيقا للقب، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفضل العودة إلى التدريبات بشكل منفرد بعد أسبوع من المنافسات، وأعلن رسميا انسحابي من بطولة دبي".

وأوضح السويسري: "العودة لبطولات التنس من بوابة قطر، أمر رائع"، إلا أنني أفضل حاليا العودة للتدريبات المستقلة بعيدا عن المباريات".وأشار إلى مشاركته في بطولة الدوحة التي ودع منافساتها أمس الخميس بعد خسارته أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-3 و1-6 و5-7).وسبق للسويسري العام الماضي الاعتذار عن المشاركة في "تنس دبي" جراء اضطراره إلى الخضوع لعمل جراحي على مستوى الركبة، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب طيلة عام 2020.