سكان الهند يرفضون لقاح كورونا والسبب؟

وفي رسائل موجهة إلى الإدارة المحلية ومكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، قال حوالي 50-60 من سكان منطقة هاريانا الجنوبية في بالوال إنهم لا يرغبون في أخذ لقاح كوفيد-19، لأنهم يخشون أن يحتوي "أجزاء من الخنازير ودم أبقار أو لحوم أو دهون تسبب العقم".وذكرت وكالة "تايمز أوف إنديا" أن نسبة الإقبال على تلقي اللقاح في هذه المنطقة ذات الأغلبية الريفية ضعيفة حتى الآن بسبب الإشاعات.ونقلت الوكالة عن المواطن ناريندر كومار، الذي يعيش في بالوال، قوله إنه قرر أنه لن يأخذ اللقاح لأنه "ليس هناك مصداقية".وقال كومار إن "اللقاح يحتوي على أجزاء من الأجنة المجهضة والخنازير والشمبانزي، كما أنه مصنوع من دم البقر"، وأضاف: "لسنا متأكدين حتى مما إذا كان كوفيد مرض حقا.. نحن نتغذى بالأكاذيب".وأكدت مديرية الصحة المحلية في المنطقة الجنوبية أن السلطات تحاول معالجة هذه المخاوف من خلال عقد اجتماعات مع المجتمعات المحلية ونشر الوعي من خلال منصات الراديو والوسائط المتعددة، لكنها أكدت أنها لا تستطيع إجبار الناس على أخذ اللقاحات.