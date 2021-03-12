الأمن الفيدرالي الروسي يداهم 37 ورشة لإنتاج السلاح غير القانوني

وذكرت المخابرات الروسية، أنه تم خلال عمليات المداهمة، اعتقال 72 شخصا ومصادرة 251 قطعة سلاح ناري، من إنتاج محلي وأجنبي.ومن بين السلاح الذي تمت مصادرته، هناك مدفع رشاش جوي سوفيتي من مخلفات الحرب الوطنية العظمى، وبنادق آلية من طراز كلاشينكوف، وكذلك مسدسات من طراز Glock، وبيريتا، وبنادق قنص من طراز دراغونوف، وبنادق آلية أمريكية من طراز M16.كما تم العثور، خلال العمليات، على 21 قذيفة مدفعية، و9 قنايل يدوية وأكثر من 25 ألف طلقة، و46 كاتما للصوت.