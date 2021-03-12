مناسبة خاصة تجمع بين الأميرين ويليام وهاري في تموز

وذكرت مصادر للصحيفة أنه "على الرغم من وابل الاتهامات التي ساقها هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس، خلال المقابلة التي أجرياها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، إلا أن ويليام وزوجته كيت مستعدان لتقديم "غصن زيتون" إلى عائلة ساسكس".وأكدت المصادر أن "ويليام لا يزال يريد هاري إلى جانبه عندما يتم الكشف عن تمثال ديانا، أميرة ويلز، في قصر كنسينغتون في 1 تموز المقبل، وأن الشقيقين مستعدان لوضع الخلافات جانبا والعمل معا والوقوف في صف واحد، من أجل هذه المناسبة الخاصة".وقد قال هاري لأصدقائه إنه ينوي التواجد خلال إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا بمناسبة عيد ميلادها الـ60، على الرغم من أن ميغان ستغيب على الأرجح بسبب قرب تاريخ ولادتها لطفلهما الثاني والذي كشفا أنه سيكون فتاة.