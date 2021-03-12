واشنطن تتهم الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية

وقال مارك كاساير القائم بالأعمال الأمريكي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "ندين احتجاز سلطات هونغ كونغ لنشطاء ديمقراطيين لممارستهم حقوقهم وحرياتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري".وكان البيت الأبيض أعلن يوم امس أن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيغور في الصين، في محادثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل.