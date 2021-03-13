صحيفة عبرية: كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "المراسم لافتتاح السفارة ستجري الاثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا الجانبين".ووقعت إسرائيل مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع فبراير لماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زوم" وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وقد تم رفع الستار عن لافتة السفارة.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترفت رسميا في ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت السفارة الأمريكية في القدس في مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما تعتبره إسرائيل "إعلان استقلالها".أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس فكانت غواتيمالا، بعد أمريكا.