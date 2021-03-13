رئيس الوزراء الاردني يوجه بالتحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين بمستشفى السلط

واكد رئيس الوزراء الاردني، انه "طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار النتائج بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها ، مشيرا الى ان "التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ".هذا وكانت وسائل إعلام أردنية، قد أعلنت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 6 وفيات.