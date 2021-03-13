رفض ارتداء الكمامة على متن الطائرة.. فغرم 15 ألف دولار

ورفض أحد الركاب على متن طائرة شركة "جيت بلو" ارتداء كمامة كإجراء إجباري للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسهب في شرب الخمر، ومارس "سلوكيات بغيضة"، مما كلفه غرامة قدرها 14500 دولار.وقال موقع "إن بي سي" إن هذه هي الغرامة التي فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية ضد الرجل الذي رفض ارتداء كمامة وواصل شرب الكحول الذي أحضره على متن الطائرة.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار قام بالدوران بالطائرة في رحلة 23 ديسمبر المتجهة إلى جمهورية الدومينيكان، وعاد إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد تصرفات الراكب.