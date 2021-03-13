سفن أمريكية تقودها حاملة الطائرات "أيزنهاور" تدخل شرق المتوسط

وقال الأسطول في بيان له، إن "المجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وأن عددا من سفن المجموعة دخلت قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية".يذكر أنه في 8 مارس دخلت مجموعة سفن أمريكية ضاربة المتوسط عبر مضيق جبل طارق وتضم طراد الصواريخ "مونتيري"، والمدمرتين "ميتشر" و"توماس هودنر"، وسفينة الإمداد "آراكتيك".وحسب تقارير إعلامية أمريكية، ستبقى حاملة "أيزنهاور" في البحر المتوسط لبعض الوقت وستتفاعل مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف "الناتو".