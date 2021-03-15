هولندا تعلق العمل بلقاح "استرازينيكا" المضاد لكورونا .. والسبب؟

وقالت الحكومة، انه "تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد تطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق".وأضافت، ان "هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا في وقت سابق ، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح".وصرحت السلطات الصحية النرويجية السبت الماضي، بأن "ثلاثة من العاملين في المجال الصحي النرويجي ممن تلقوا اللقاح مؤخرا، يخضعون للعلاج في المستشفى بسبب نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم".