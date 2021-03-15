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هولندا: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في الانتخابات التشريعية

دوليات

2021-03-15 | 03:58
هولندا: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في الانتخابات التشريعية
77 مشاهدة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا في إطار انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام .

ومن المقرر أن تبدأ هولندا اليوم الإثنين أول انتخابات لها على الإطلاق تمتد على مدى ثلاثة أيام، بهدف تجنب الازدحام أثناء الإغلاق الحالي في البلاد بسبب فيروس كورونا.

ويفتح اليوم الإثنين عدد من مراكز الإقتراع، وذلك قبل يومين من اليوم الرسمي - والأخير - للتصويت يوم الأربعاء، لمنح 13 مليون شخص لهم حق التصويت وقتاً أرحب للادلاء بأصواتهم خلال الجائحة..

كما تم السماح بالتصويت عبر البريد لأول مرة للمواطنين الذين تبلغ اعمارهم 70 عاما فأكثر ويعيشون داخل البلاد.

ومن المقرر أن يظل حظر التجول الليلي أثناء الجائحة سارياً في جميع أيام الانتخابات الثلاثة، ولكن هناك استثناءات للناخبين المتأخرين وموظفي مراكز الاقتراع.

ولتجنب مخاطر الطوابير والحشود في مراكز الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء، تدعو الحكومة المواطنين الذين لا يواجهون مخاطر صحية في حالة الإصابة بفيروس كورونا إلى التصويت يوم الأربعاء.

ويتنافس 37 حزباً في الانتخابات، وهو رقم قياسي. قبل التصويت، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب "في في دي" بزعامة رئيس الوزراء مارك روته بشكل واضح بنحو 24 %، يليه حزب "بي في في" الذي يتزعمه الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز بحوالي 12 %.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحالف السابق الذي يقوده "في في دي" بزعامة روته سيحصل على أصوات كافية للأغلبية. ولن يكون هناك نتائج متوقعة حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء.

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