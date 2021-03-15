الحكومة الليبية الجديدة تستعد لاداء اليمين الدستورية

تستعد حكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم في مدينة طبرق شرقي البلاد.





وكانَ البرلمانُ الليبي قد منحَ الثقةَ لحكومة الوحدة الوطنية الأربعاءَ الماضي برئاسة الدبيبة ونائبين له، اضافةً الى سبعةٍ وعشرين وزيراً، وستةِ وزراءِ دولة، لتحلَ محلَ حكومةِ الوفاق المنتهيةِ ولايتُها برئاسة فايز السراج. وبدأَ النوابُ الليبيون منذُ أمسِ الأحد التوافدَ الى طبرق لحضورِ جلسةِ أداءِ اليمين، والتي من المقرر أنْ يَحْضُرَها سفراءُ بعضِ الدولِ الغربية، وممثلو عددٍ من البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا.