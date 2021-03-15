طهران توجه أصابع الاتهام لإسرائيل بشأن حادثة استهداف سفينة إيرانية

وقال زادة خلال مؤتمر صحفي، ان "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة".واضاف ان "إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة".وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية ايرانية لهجوم وصفته بالـ" إرهابي" في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.