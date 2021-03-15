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بيان لخمس دول غربية يوجه دعوة للحكومة السورية وداعميها
دوليات
2021-03-15 | 16:51
2,958 مشاهدة
أصدرت خمس دول غربية، الاثنين، بياناً مشتركاً تضمن دعوة للحكومة السورية وداعميها.
وتضمن بيان أميركي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي مشترك "دعوة الحكومة السورية وداعميها إلى الانخراط في عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الأزمة الإنسانية".
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