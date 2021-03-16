احتجاجات غاضبة في لبنان عقب انهيار الليرة

وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم ، حسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.وكان مصدر مسؤول قال "لرويترز" إن "احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا".وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في اب الماضي، وقد يعني التراجع عدم توفر ما يكفي لبرنامج دعم تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار ميناء بيروت في اب /2020 الذي ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن "البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران".وأضاف: "حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر اذار".