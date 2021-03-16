​سوريا تعلن التصدي لـ"عدوان إسرائيلي" على المنطقة الجنوبية

أفادت وكالة الانباء السورية (سانا)، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.



وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في سماء دمشق.