الوكالة الدولية تشير الى اقدام ايران على خطوة "تنتهك" الاتفاق النووي

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن "إيران أوضحت أنها تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4 تحت الأرض في نطنز دون أن تبدأ بذلك بعد".وأضاف التقرير انه"في 15 مارس/آذار 2021، كانت إيران تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي آي آر-1 جرى تركيبها في 30 سلسلة متتالية و522 جهاز طرد مركزي آي آر-2 إم جرى تركيبها في 3 سلاسل متتالية و174 جهاز طرد مركزي آي آر-4 جرى تركيبها في سلسلة واحدة، لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة نقاء تصل إلى 5% في محطة تخصيب الوقود".وكان المدير العام رافائيل غروسي أعلن في وقت سابق أن الوكالة تعتزم إطلاق "حوار فني" مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، وكشف أن أول اجتماع ضمن هذا الحوار من المتوقع أن يعقد في إيران أوائل نيسان المقبل، مبديا أمله في إبلاغ مجلس محافظي الوكالة بالتطورات في هذا الخصوص بحلول حزيران.