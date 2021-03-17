تقرير إيراني يكشف سبباً جديداً لسقوط الطائرة الأوكرانية

وقال التقرير: "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، قرب طهران وجرى استهدافها بصاروخين".وأسقطت إيران الطائرة في يناير 2020، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.وفي وقت سابق حملت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أنييس كالامار حكومة إيران المسؤولية عن "ترويج الأكاذيب" حول ملابسات حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.