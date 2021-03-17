بعد إصابته بكورونا... الكشف عن الحالة الصحية للأسد وزوجته

وقال حساب الرئاسة السورية على فيسبوك: "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد - 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن "حالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال فترة الحجر الصحي المنزلي التي تستمر لأسبوعين أو ثلاثة".