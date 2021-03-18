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بايدن يخطط لسياسة جديدة في مواجهة الصين

دوليات

2021-03-18 | 01:54
بايدن يخطط لسياسة جديدة في مواجهة الصين
810 مشاهدة

تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على هندسة سياسة جديدة تجاه الصين تركز على موقف موحد لحلفاء واشنطن قادر على مواجهة بكين وضمان عدم حصولها على تفوق تكنولوجي دائم.

وينقل تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستراتيجة التي تبلورها الإدارة الأميركية، ترى أن الترابط الاقتصادي العميق قد يلعب دورا في تخفيف حدة الصراعات والخلافات حول قضايا مثل الحشد العسكري للصين وطموحاتها الإقليمية وقضايا حقوق الإنسان.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على منافسة بكين بشكل أكبر حول التكنولوجيات الحيوية للقوة الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل.

وتعقد الإدارة الأميركية الجديدة أول لقاء مع الصين، الخميس، وهو لقاء تأخر حتى تتمكن واشنطن من تحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية مشتركة مع الحلفاء وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء سيكون أيضا فرصة لبكين للشكوى من "تدخل" واشنطن في شؤون الصين، كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

وكان بايدن أجرى، الشهر الماضي، أول محادثة هاتفية بينه وبين شي جينبينغ منذ توليه الرئاسة في 20 يناير، دامت ساعتين، وتم خلالها التطرق لملفات حقوق الإنسان والتجارة وتمدد النفوذ الصيني.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 مسؤولا صينيا، الأربعاء، لتقويضهم الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ.

لكن شي رد على بايدن بالتشديد على أن قمع الصين للمعارضة في هونغ كونغ وتهديداتها لتايوان والملفات المماثلة هي "شؤون داخلية"، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

وسبق لبايدن أن التقى شي عندما كان الأول نائبا للرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو يتعرض لضغوط لمواصلة النهج المتشدد الذي اتبعه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، في توقيت يسعى فيه الغرب إلى محاسبة الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وفي حين يحمّل البعض في الولايات المتحدة والعالم بكين مسؤولية عدم احتواء فيروس كورونا وتفشيه خارج حدودها بعدما رصد الوباء لأول مرة على أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد وقت قصير من المكالمة، قال الرئيس الصيني للمسؤولين المحليين في شمال غرب الصين إن "أكبر مصدر للفوضى في العالم الحالي هو الولايات المتحدة"، التي وصفها أيضا بأنها "أكبر تهديد لتنمية وأمن بلادن
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