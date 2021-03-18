بوتين: على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا

وأضاف بوتين في تصريح، تعليقا على تصريحات بايدن الأخيرة الذي هدده فيها بـ"دفع الثمن" واعتبر فيها الرئيس الروسي، "قاتلا"، أن "الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها".واشار الرئيس الروسي الى إن "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".وتابع بوتين في تعليقه، "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه قال ذلك "ليس سخرية أو مزاحا".كما لفت الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أن "موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لاسابق لها".وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح ، إن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة.وأوضح بيسكوف أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة.