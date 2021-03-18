الصحة العالمية "قلقة" حيال تفشي كورونا في البلقان ووسط أوروبا

وقالت مديرة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، كاثرين سمولوود، للصحفيين: "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا".هذا وتوقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تمر بلاده بما وصفها بـ"فترة صعبة" في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، حتى منتصف شهر أبريل القادم.بينما أخطرت الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية NHS بأن المملكة المتحدة ستشهد نقصا حادا في كمية اللقاحات المتاحة اعتبارا من 29 مارس، بسبب نقص الإمدادات القادمة إلى البلاد.