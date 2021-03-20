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انقرة تفرض قيودا على عناصر المعارضة المصرية

دوليات

2021-03-20 | 01:42
انقرة تفرض قيودا على عناصر المعارضة المصرية
331 مشاهدة

طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرية‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭ ‬مقرا‭ ‬‮«‬تخفيف‭ ‬النبرة‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬مساعي‭ ‬أنقرة‭ ‬لتهدئة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬التأزم‭.‬

حيث كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬‬‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬بوضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الإخوانية‭ ‬المتواجدة‭ ‬بتركيا‭ ‬المعادية‭ ‬للنظام‭ ‬المصري‭ ‬تنفيذا‭ ‬للشروط‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬مصر‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وأنها‭ ‬أمرت‭ ‬بالفعل‭ ‬القنوات‭ ‬التابعة‭ ‬للإخوان‭ ‬المتواجدة‭ ‬لديها‭ ‬بمنع‭ ‬بث‭ ‬مواد‭ ‬معادية‭ ‬للنظام‭ ‬المصري‭ ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الإخوان‭ ‬تحت‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية.‭

‬وتحسبا‭ ‬لإجراءات‭ ‬تركية‭ ‬محتملة‭ ‬ضد‭ ‬قيادات‭ ‬الإخوان‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬إخوانية‭ ‬النقاب‭ ‬أن‭ ‬قيادات‭ ‬الإخوان‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬لبحث‭ ‬مستقبل‭ ‬الإخوان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البدائل‭ ‬المطروحة‭ ‬لجوء‭ ‬الإخوان‭ ‬إلى‭ ‬أثيوبيا‭ ‬كمحطة‭ ‬بديلة‭ ‬إذا‭ ‬اتخذت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬قرار‭ ‬بترحيل‭ ‬الإخوان‭ ‬المتواجدين‭ ‬لديها‭ ‬.

‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬رحب‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬بيومي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬بتصريحات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأتراك‭ ‬الأخيرة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الإخوان‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتركيا‭ ‬وأن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬مستعد‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬الإخوان‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬تركيا‭ ‬،‭.‬واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري،‭ ‬أسامة‭ ‬هيكل،‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬تركيا‭ ‬للقنوات‭ ‬المصرية‭ ‬المعارضة‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬أراضيها‭ ‬والتابعة‭ ‬لـ‮»‬الإخوان‭ ‬المسلمين‮»‬‭ ‬بتخفيف‭ ‬نبرتها‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬خطوة‭ ‬قد‭ ‬تخلق‭ ‬مناخا‭ ‬للحوار‭.‬

وأوضح‭ ‬هيكل،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الخطوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬المناخ‭ ‬الجيد‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬الملفات‭ ‬الشائكة‭ ‬وبعض‭ ‬المشكلات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭.‬
وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬حوار‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء‭ ‬والمناخ‭ ‬المناسب،‭ ‬لكن‭ ‬المشهد‭ ‬الحاصل‭ ‬والأصوات‭ ‬المرتفعة‭ ‬والهجوم‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لأي‭ ‬حوار‮»‬‭.‬

وطلبت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬قنوات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬معارضة‭ ‬مصرية‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬‭ ‬و»مكملين‮»‬‭ ‬و»وطن‮»‬،‭ ‬بتخفيف‭ ‬تغطيتها‭ ‬السياسية‭ ‬الانتقادية‭ ‬للحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تسعى‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬حسبما‭ ‬أكده‭ ‬مسؤولون‭ ‬مطلعون‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬نفى‭ ‬ياسين‭ ‬أقطاي،‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اعتزام‭ ‬أنقرة‭ ‬طرد‭ ‬صحافيين‭ ‬أو‭ ‬تسليم‭ ‬معارضين‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تعتقل‭ ‬أحدًا‭ ‬أو‭ ‬تسلّمه‭ ‬للقاهرة‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬طلبته‭ ‬السلطات‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المعنيّة‭ ‬هو‭ ‬ضبط‭ ‬خطها‭ ‬التحريري‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الضوابط‭ ‬الصحفيّة‭ ‬المهنيّة‭ ‬العالميّة‭. ‬وأفاد‭ ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬أجرى‭ ‬الخميس‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬للسلطات‭ ‬التركية‭ ‬أعلموه‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬رغبة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬نبرة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬هذه‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ونظامه‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر‮»‬‭.‬
وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬ناحيتي،‭ ‬اقترحت‭ ‬أن‭ ‬تتعهد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المعنيّة‭ ‬باحترام‭ ‬مواثيق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الصحافة‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬أوردت‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬لوّحت‭ ‬بإغلاق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬معارضة‭ ‬أو‭ ‬طرد‭ ‬معارضين‭.‬
وشدّد‭ ‬نور‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تطرح‭ ‬بتاتًا‭ ‬إمكانية‭ ‬غلق‭ ‬تلفزيونات‭ ‬أو‭ ‬طرد‭ ‬صحافيين‭ ‬أو‭ ‬معارضين‮»‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬جرى‭ ‬بأسلوب‭ ‬حضاري‭ ‬ودون‭ ‬إملاءات‮»‬‭.‬‭ ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المقدّمين‮»‬‭.‬

في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬رفض‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬رفض‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخيارات‭ ‬مفتوحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مغادرة‭ ‬اسطنبول‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فرضت‭ ‬علينا‭ ‬شروط‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬قبولها‮»‬‭. وتبذل‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬جهودا‭ ‬لترميم‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تدهورت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬إثر‭ ‬خلع‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭. ‬ومرسي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2019،‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬مصري‭ ‬انتُخب‭ ‬ديموقراطيا،‭ ‬وكان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وحظي‭ ‬بدعم‭ ‬تركيا‭ ‬إبان‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭.‬

ونشبت‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الإقليميّتين‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬عديدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬ليبيا‭ ‬حيث‭ ‬دعمتا‭ ‬معسكرين‭ ‬متضادين‭.‬

وأعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬استئناف‭ ‬‮«‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لأزمة‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقد‭.‬

وأقر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬الأحد‭ ‬بوجود‭ ‬اتصالات‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬التهدئة‭ ‬الكلامية‭ ‬وحدها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تكفي‮»‬‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها،‭ ‬ودعا‭ ‬أنقرة‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬تقرن‭ ‬أقوالها‭ ‬بأفعال‮»‬‭.‬

صحيفة الزمان








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