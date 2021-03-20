الجنائية الدولية تُخطر إسرائيل والسلطة الفلسطينية بفتح تحقيق في جرائم حرب

وذكر مكتب المدعية العامة في بيان له، إن خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت في التاسع من آذار الجاري إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين.وأمام إسرائيل والسلطة الفلسطينية الآن شهرا لإبلاغ المحكمة بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة في الجرائم المحتملة وترغبان في تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك.وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلم الإخطار، فيما امتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق عما إذا كانت إسرائيل قد تسلمته، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة.وكانت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.