ماهي شروط الحوثيين من اجل ايقاف استهداف السعودية

اشترط رئيس اللجنة الثورية العليا في حكومة صنعاء محمد علي الحوثي بضرورة وقف إطلاق النار في كافة المحافظات اليمنية، وفك الحصار، بإدخال السفن المحتجزة خلال ثمانية وأربعين ساعة، من أجل السلام، والتصالح مع السعودية ووقف استهدافها.
ودعا الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر كل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية و الحدود وفك الحصار.
وتابع محمد الحوثي في تغريدته على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة إذا لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية”.